Rafalska: W kolejnych miesiącach dalszy spadek bezrobocia, ale nie tak szybki jak do tej pory

"Wstępne prognozy resortu zakładają, że na koniec czerwca 2019 r. będziemy mieć 4,9 proc., ale jest to optymistyczny scenariusz" - dodała.

W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego spadku bezrobocia, jednak nie będzie on tak szybki jak do tej pory - powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Resort wstępnie szacuje, że na koniec czerwca 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,9 proc.