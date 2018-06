W intencji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, regulacje te mają przynieść przedsiębiorcom oszczędności, poprawić rentowność ich biznesów i dać im lepsze perspektywy rozwoju. A także ograniczyć tzw. "szarą strefę", przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodowa oraz poprawić tzw. przeżywalność przedsiębiorstw.źródło: Agencja Gazeta autor zdjęcia: Fot. Cezary Aszkielowicz Agencja Gazeta

Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne z obecnych ponad 1200 zł do ok. 660 zł osobom prowadzącym działalność gospodarczą na mniejszą skalę, taki ma być skutek noweli, której projektem we wtorek zajmie się Rada Ministrów. Nowe rozwiązania mają objąć prawie 200 tys. firm.