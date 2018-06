Składki na ubezpieczenia społeczne, jakie musi opłacić przedsiębiorca to składki emerytalne i rentowe, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka zdrowotna, a także składka na Fundusz Pracy.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założenia do projektu budżetu na 2019 rok wynika, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku wyniesie 4765 zł, czyli więcej o 322 zł (na 2018 roku wynosiło 4443 zł). A od poziomu tej prognozy zależy wysokość składek na ZUS, ponieważ podstawa wymiaru składek wyliczana jest jako 60 proc. przewidywanego wynagrodzenia. W efekcie podstawa wymiaru składek wyniesie w 2019 roku 2859 zł.

Zgodnie z tak wyliczoną podstawą, składki, jakie będzie musiał zapłacić do ZUS przedsiębiorca w 2019 roku, wyniosą:

składka emerytalna (19,52 proc.) - 558,08 zł (więcej o 37,72 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 520,36 zł);

składka rentowa (8 proc.) - 228,72 zł (więcej o 15,46 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 213,26 zł);

składka chorobowa (2,45 proc.) - 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 65,31 zł);

składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) - 47,75 zł (więcej o 3,23 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 47,98 zł);

składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł (więcej o 4,74 zł w stosunku do 2018 r., kiedy wynosi 65,31 zł).

Bez składki zdrowotnej przedsiębiorcy zapłacą więc do ZUS 974,65 zł, czyli o 65,89 zł więcej niż płacą przedsiębiorcy w 2018 r. (912,22 zł).

Składka zdrowotna. Składka zdrowotna wynosi natomiast 9 proc. podstawy wymiaru, wyliczanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku, publikowanego przez GUS. W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł, a podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej sumy, czyli kwota 3 554,93 zł. W efekcie składka zdrowotne wynosi w 2018 roku 319,94 zł.

Wskaźnik, który służy do wyliczenia składki zdrowotnej zostanie ogłoszony dopiero w styczniu 2019 roku, ale na pewno nie będzie on niższy niż tym roku. W efekcie składki do ZUS opłacane przez przedsiębiorcę zbliżą się do poziomu 1300 zł na miesiąc.