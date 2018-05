W konkursie mogą wziąć udział szkoły i placówki oświatowe. Program umożliwia uzyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących, w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca br. Środki na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września br.

W ramach projektu szkoły i placówki edukacyjne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie oraz promocję zadania.

Projekty szkół/placówek oświatowych powinny obowiązkowo zawierać:

- organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków;

- zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej,

w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br.

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek. Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Projekt "Godność. Wolność. Niepodległość" został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W ubiegłym tygodniu Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego "Niepodległa", które umożliwia przekazanie środków do szkół w ramach projektu "Godność. Wolność. Niepodległość". Obecnie rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.