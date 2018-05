"T. Czerwińska na kongres PIU: MF pracuje nad zmodyfikowaną wersją ustawy o PPK. Przedstawimy ją w ciągu 2-3 tygodni. Propozycja uwzględnienia ubezpieczycieli wśród zarządzających PPK jest analizowana" - napisał na Twitterze Łukasz Świerżewski, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

O możliwości dopuszczenia ubezpieczycieli do zarządzania PPK poinformował w poniedziałek w rozmowie z PAP Biznes wiceminister finansów, Piotr Nowak.

"Poza TFI do zarządzania PPK będą też dopuszczone PTE. Inne instytucje również zgłosiły chęć uczestniczenia w programie, między innymi firmy ubezpieczeniowe. Rozważane jest, czy będą one również dopuszczone do prowadzenia PPK. Kluczowe w tym przypadku jest jednak, żeby środki zgromadzone w PPK nie były w jakikolwiek sposób obarczone ryzkiem ubezpieczeniowym" - powiedział.