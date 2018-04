Minister zdrowia uczestniczy w delegacji rządowej do Stanów Zjednoczonych wraz z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz, wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem oraz wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Piotrem Dardzińskim.

Szumowski w poniedziałek w Waszyngtonie udał się m.in. do największej w świecie agencji badań biomedycznych National Institutes of Health (NIH).

"Dzisiejsze rozmowy i również ta wizyta prowadzi do podpisania +Memorandum of understanding+ pomiędzy rządem Polski, a Departamentem Zdrowia Stanów Zjednoczonych. Ta umowa będzie podpisana już wkrótce i mam nadzieję, że pozwoli na większą współpracę polskich badaczy z amerykańskimi jednostkami w zakresie nauk o życiu, nauk o zdrowiu, a także pozwoli na bliższą współpracę naukowców. A to będzie też z korzyścią dla polskich pacjentów" - powiedział dziennikarzom minister zdrowia.

Jak dodał, "rozmowy przebiegły bardzo dobrze, bardzo pomyślnie".

"Przedstawiciele NIH czekają na kolejną wizytę. Mam nadzieję, że wkrótce ta umowa zostanie trójstronnie podpisana pomiędzy ministerstwem nauki, zdrowia, a Departamentem Zdrowia Stanów Zjednoczonych” - powiedział szef resortu zdrowia.