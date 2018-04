Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę w Warszawie na konwencji pod hasłem "Polska jest jedna", że chce, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18. roku życia, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym.

"Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia osiemnastego roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym" - powiedział Morawiecki. Środki te - dodał - będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców.

"Rodzice wiedzą zresztą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci; my ufamy Polakom, ufamy rodzicom, ufamy wszystkim" - podkreślił premier.

Szef rządu zapowiedział, że na program "Dostępność plus" zostanie w najbliższych latach zagwarantowanych 23 mld zł. Program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

"Na program +Dostępność plus+ w najbliższych kilku latach zagwarantujemy 23 mld zł. To jest mniej więcej tyle, ile wydajemy rocznie na +500 Plus+, po to, żeby poprawić warunki życia seniorom, osobom słabszym, osobom niepełnosprawnym" - zapowiedział premier.

Szef rządu mówił również o wprowadzeniu dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej 4 dzieci.

"Przecież każdy się zgodzi, że nikt nie robi więcej dla przyszłości Polski, również dla przyszłości systemu emerytalnego niż te panie, które wychowują czwórkę lub więcej dzieci w rodzinach wielodzietnych" - powiedział Morawiecki.

Z kolei wicepremier Beata Szydło zapowiedziała wprowadzenie premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Pod koniec 2017 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła wcześniej PAP, że godne rozważenia jest rozwiązanie stosowane w jednym z krajów skandynawskich, gdzie kobiety, które urodzą dwoje dzieci w ciągu 30 miesięcy, mogą wydłużyć urlop rodzicielski nawet o rok.

Wicepremier zapowiedziała też dużo udogodnień dla młodych mam-studentek oraz wprowadzenie programu darmowych leków dla kobiet w ciąży.