"Te miejsca, w których do tej pory nie było miejsc opieki nad małym dzieckiem, powoli wypełniają się coraz atrakcyjniejszą ofertą, która adresowana jest do młodych rodzin, które muszą godzić obowiązki związane z opieką nad dzieckiem z pracą zawodową. Taką szansę daje nasz program, a więc coraz liczniej powstające żłobki, przedszkola i kluby (malucha – PAP) świadczą o tym, że program rządowy Maluch+ się sprawdza" – powiedziała Rafalska.

Minister wskazała, że jeszcze w 2015 r. opieką żłobkową objętych było w naszym kraju 11,3 proc. dzieci do trzeciego roku życia, w zeszłym roku 14,5 proc., a w tym roku, kiedy znacząco wzrosły nakłady na program Maluch+, będzie to 17 proc.

Zaznaczyła, że jednym z powodów zwiększenia nakładów na program Maluch+ było to, że według danych z zeszłego roku 67 proc. samorządów nie miało opieki nad małymi dziećmi. Do niedawna należała do nich także Witnica.

"Strona rządowa buduje ofertę polityki rodzinnej, która pokazuje, że polskie rodziny, które zdecydują się na powiększenie swojego stanu posiadania, jeżeli chodzi o dzieci, nie tylko stanu posiadania materialnego, warto wspierać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że zasada subsydiarności państwa jest dobrze realizowana na poziomie polityki społecznej, a polityki rodzinnej w szczególności, bo z tych działań właśnie polityka rodzinna została wybrana jako ten pierwszy kierunek" – podkreśliła minister rodziny.

Żłobek Miejski w Witnicy został wybudowany w sąsiedztwie nowoczesnego przedszkola, z którym został połączony. Dysponuje 48 miejscami. To kolorowy parterowy budynek z dużymi i jasnymi salami dzięki przeszklonym ścianom. Dzieci mogą korzystać z wielu zabawek i urządzeń edukacyjnych. Obok znajduje się duży plac zabaw.

Budowa żłobka kosztowała 1,6 mln zł, w tym ponad 500 tys. zł to dofinansowanie w ramach programu Maluch+. Do żłobka uczęszcza 40 dzieci, sześć kolejnych jest zapisanych, a wkrótce rozpocznie się nabór na nowy rok szkolny. Od września będzie 12 wolnych miejsc. Dziećmi zajmuje się dziewięć osób personelu.

"W naszej gminie rodzi się ponad 100 dzieci rocznie. Wykonaliśmy analizę społeczną, z której wynika, że jest duże zapotrzebowanie na żłobek. I mieliśmy rację, bo tuż po otwarciu mamy już prawie komplet dzieci" – powiedział burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski.

W tym roku na program Maluch+ przeznaczono 450 mln zł. O dotacje celowe z tego źródła mogą się ubiegać wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. Z programu można uzyskać wsparcie na utrzymanie lub tworzenie miejsc dla maluchów. W 2017 r. program dysponował budżetem 151 mln zł.

Minister przekazała, że dzięki tegorocznej edycji programu Maluch+ w całym kraju powstanie 24,5 tys. miejsc dla maluchów, a dofinansowanych zostanie 56 tys., w tym miejsca dla dzieci niepełnosprawnych. Do woj. lubuskiego trafi 15,5 mln zł na utworzenie 1,1 tys. miejsc i dofinansowanie do utrzymania prawie 1,5 tys. istniejących.

"Potrzebujemy, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, żeby wyjść z tej depresji urodzinowej, i trzeba tworzyć te dobre warunki, żeby rodziny chciały powstawać, żeby chciały się rozwijać i czuły się bezpiecznie" – oceniła minister Rafalska.

Dodała, że budowanie żłobków to znakomita inwestycja samorządów w ludzi i spełnienie potrzeb mieszkańców, szczególnie młodych.