"Doniesienia medialne, dotyczące wydłużenia czasu wypłacania świadczenia wychowawczego +500 plus+ (do 25 r.ż. dla uczących się) oraz zmiany wysokości progu dochodowego w przyznawaniu tego świadczenia na pierwsze dziecko są nieprawdziwe" - podkreśliła Rafalska w wydanym oświadczeniu.

Szefowa resortu zaznaczyła, że w MRPiPS nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego "500 plus". "Obecny okres wypłacania tego świadczenia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budżecie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami w programie +Rodzina 500 plus+" - podkreśliła.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli ich dochód nie przekracza 800 zł na osobę.

W czwartek "Super Express" w artykule pt. "500+ po nowemu. Więcej darmowych leków" napisał, że będzie "rewolucja w programie 500 Plus". "Rząd PiS i Jarosław Kaczyński już 14 kwietnia podczas konwencji mają ogłosić ważne zmiany w swoim sztandarowym programie" - czytamy.

Według gazety, chodzi o podwyższenie progu dochodowego na pierwsze dziecko z 800 zł do 1050 zł, wprowadzenie limitu polegającym na tym, iż świadczenie przysługiwałoby dzieciom w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 3 tys. zł oraz podniesienie limitu wiekowego przyznawania 500 Plus do 25 r. życia w przypadku dzieci uczących się.