Dlaczego pewne cechy i zdolności mają szczególne znaczenie dla pracodawców? Określone oczekiwania wynikają przede wszystkim ze specyfiki pracy. Pewne kompetencje lub ich brak mogą także mieć wpływ również na relacje panujące w zespole, co z kolei przekłada się na atmosferę i wydajność. Chcąc przekonać potencjalnego szefa o tym, że nasza obecność będzie dla niego pożyteczna, warto wyeksponować w życiorysie m.in.:

1. Umiejętności wynikające z oferty pracy

Analizując nasze CV, pracodawca koncentruje się przede wszystkim na tym, by zweryfikować, czy spełniamy jego oczekiwania i czy przyczynimy się do rozwoju firmy. Tworząc życiorys, warto więc uporządkować treść w taki sposób, by wynikało z niej, że spełniamy pokładane w nas oczekiwania i będziemy dobrze wykonywać obowiązki. Warto zadbać również o to, by dokument był przejrzysty i czytelny.

2. Obsługa konkretnych programów komputerowych

Współcześnie jedną z kluczowych kompetencji pracownika stanowi obsługa komputera. Nauczyciel, policjant, urzędnik czy lekarz – to przedstawiciele zaledwie kilku profesji, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy, jeśli nie radzą sobie z korzystaniem z funkcji urządzeń elektronicznych. Obecnie trudno wymienić zawody, w których umiejętność obsługi komputera nie byłaby wymagana.

3. Komunikatywność

Od pracownika oczekuje się zdolności formułowania jasnych wypowiedzi. Duże znaczenie ma także umiejętność aktywnego słuchania. Ich połączenie sprawia, że komunikacja w firmie przebiega bez zakłóceń, co przekłada się na szybkość realizacji zadań i poziom zadowolenia. Komunikatywność ma znaczenie w odniesieniu do niemal wszystkich zawodów, a w szczególności do tych, które wymagają kontaktu z klientem.

4. Nawiązywanie i utrzymanie relacji

Osoby, które w swojej pracy muszą współpracować z kontrahentami, powinny posiadać również kompetencje w zakresie budowania dobrych relacji. Umiejętność wczuwania się w potrzeby klienta i spełniania jego oczekiwań ma znaczenie szczególnie w przypadku długofalowej współpracy.

5. Współdziałanie

W wielu zawodach liczy się umiejętność współpracy. Grafik komputerowy musi porozumiewać się nie tylko ze swoim bezpośrednim przełożonym. Jeśli pracuje np. w wydawnictwie, utrzymuje kontakt także z redaktorem oraz kilkoma innymi specjalistami. Osoba o niskich kompetencjach społecznych nie poradzi sobie w takich warunkach.

6. Punktualność i zarządzanie sobą w czasie

Pracodawca, który zleca podwładnemu określone zadanie, oczekuje, że zostanie ono wykonane w terminie. Chcąc wykazać, że jesteśmy punktualni, a także dobrze zorganizowani, starajmy się przede wszystkim wysłać aplikację w terminie oraz realizować inne zadania rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem. O naszej rzetelności może świadczyć także długotrwała współpraca z konkretną firmą.