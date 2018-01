Resort rodziny i pracy poinformował, że na ferie zimowe wyjechała "rekordowo wysoka liczba dzieci" "Także w wyjazdach indywidualnych obserwujemy spory ruch. Od 2016 r. liczba wyjazdów w okresie ferii zwiększyła się o 28 proc." - napisano.

Zdaniem minister wzrost jest spowodowany nie tylko programem "Rodzina 500 plus", ale także dobrą sytuacją na rynku pracy. "Bardzo cieszy mój resort fakt, że z roku na rok coraz większa liczba dzieci korzysta z wyjazdów wakacyjnych, ale również z wyjazdów na ferie zimowe. Ta ostatnia forma wyjazdów jest zwykle kosztowniejsza, rodzice rzadziej z niej korzystali. Ten rok 2017 był rekordowym. Jesteśmy przekonani, że program +Rodzina 500 plus+ ma w tym swój udział. Ale nie jest to tylko i wyłącznie wpływ tego czynnika. Bo z całą pewnością jest też w tym udział dobrej sytuacji na rynku pracy, starań rodziców i tego, że wzrastają nasze zarobki" - skomentowała w czwartek Rafalska.

MRPiPS poinformowało, że podczas wakacji w 2017 r. na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania wyjechali uczniowie z 69 proc. gospodarstw domowych. "W porównaniu z ubiegłym rokiem nieco zwiększył się zasięg tej formy wypoczynku. Obecnie odsetek gospodarstw domowych, z których wszystkie dzieci wyjechały, jest najwyższy od 1993 r., a odsetek gospodarstw domowych, z których żadne dziecko nie wyjechało na takie wakacje najniższy" - wskazało ministerstwo.

Resort zwrócił uwagę, że w 2016 r. o 30 tys. wzrosła liczba dzieci zarejestrowanych w polskich związkach sportowych. W 2015 r. było to 172 tys., w 2016 - 207 tys. W 2017 r. 64 proc. rodziców deklarowało opłacanie dodatkowych zajęć dla dzieci; wśród nich najpopularniejsze są te sportowe. Dla porównania w 2016 było to 61 proc., a w 2015 - 50 proc.