Poseł PSL Paweł Bejda podczas konferencji prasowej podkreślił, że flagowym projektem partii na pierwsza połowę przyszłego roku jest wprowadzenie emerytury bez podatku. "Zależy nam na tym, aby emerytura brutto stała się emeryturą netto. Seniorzy podczas licznych spotkań podkreślali, że 40 lat pracy to wystarczający czas płacenia podatków. To byłby ogromny zastrzyk finansowy, dla emerytów" - zaznaczył polityk.

Jak dodał, PSL postuluje też wprowadzenie świadczenia 500 plus dla emerytów i seniorów. "Wystąpiliśmy z projektem ustawy w 2017 r. Niestety nie zostało to zrozumiane przez PiS. Wrócimy do tego tematu i będziemy chcieli, aby wszystkie kluby poparły ten projekt" - zapowiedział Bejda.

Zapewnił też, ze PSL będzie występować o przyznanie świadczenia 500 plus dla strażaków OSP. "Jeżeli Wojska Obrony Terytorialnej mogą mieć co miesiąc 500 zł, to uważamy, że Ochotnicza Straż Pożarna też powinna być doceniona" - podkreślił poseł.

Bejda poinformował, że ludowcy będą walczyć o zachowanie dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników. "Od 1 stycznia PiS podnosi wiek emerytalny dla rolników o 5 lat. My będziemy walczyć o to, aby ten wiek emerytalny był zachowany na poziomie 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn" - zadeklarował.

Według Bejdy PSL zajmie się także projektem "Godzina dla rodziny". Podkreślił, że politykom PSL "bardzo zależy na tym, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej". "Dlatego chcemy, aby jedno z rodziców pracowało o godzinę krócej, aby poświęcić tę godzinę rodzinie" - dodał.

Polityk zapowiedział, że PSL przedłoży projekt regulacji "złotówka za złotówkę". Według niego niemal 50 tys. rodzin w Polsce nie otrzymuje świadczenia 500 plus ponieważ nieznacznie przekraczają próg zarobków. Zaproponował, aby rodzice, którzy przekroczą ten próg o niewielką kwotę, mogli otrzymać świadczenie pomniejszone o tę kwotę.

Bejda zapowiedział poparcie przez PSL likwidacji zmiany czasu. "Chcemy, aby czas letni stał się ogólnoroczny. Zmiana czasu to przeżytek. Byłoby to dobre dla zdrowia psychicznego, fizycznego, dla ekonomii i gospodarki" - ocenił poseł.

Rzecznik prasowy PSL Jakub Stefaniak podkreślił, że PSL zaproponuje wspólną rozmowę z rządem i wszystkimi partiami parlamentarnymi na temat reformy służby zdrowia.

"Reforma służby zdrowia, którą obiecywało PiS nie zaistniała. Widać, że rządzący nie mają pomysłu na to jak poradzić sobie z kłopotem. Mieli likwidować NFZ i kolejki; mieli zwiększać nakłady na służbę zdrowia. Przyjęta ustawa jest bublem" - stwierdził.

Stefaniak dodał też, że PSL będzie co tydzień przedstawiało kolejne propozycje ustawowe dla różnych grup społecznych.